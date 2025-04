Era un collaboratore scolastico della scuola dell’infanzia, molto conosciuto in paese, da quanto si apprende un malore lo ha colto all’improvviso mentre si trovava a casa sua.

La sua scomparsa ha suscitato sgomento e dolore in paese, in tanti conoscevano l’uomo che aveva raggiunto l’età della pensione dopo decenni di lavoro.

Domani verrà celebrato il funerale, l’ultimo saluto all’uomo da parte dei familiari, amici e della sua comunità.