Si terrà domenica 6 Aprile nella Piazza S.Elena la quarta edizione della prestigiosa manifestazione dedicata alle due ruote storiche.

L’evento è organizzato dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna di Cagliari e si inserisce in un contesto a carattere nazionale creato dall’Asi ( Automotoclub Storico Italiano ) che prevede la partecipazione di tantissimi Club Federati con l’esposizione dei motoveicoli storici nelle piazze più belle d’Italia.

Una manifestazione che intende unire la passione per il motorismo storico alla valorizzazione dei siti di interesse culturale in un connubio che si preannuncia di grande fascino ed interesse.

L’appuntamento per tutti i partecipanti è previsto per le ore 9,15 presso il Sagrato della Chiesa di S.Elena e prevede l’Esposizione statica al pubblico dei mezzi storici.

Verrà effettuato inoltre un collegamento in streaming, sui canali Web dell’Automotoclub Storico Italiano, con le altre Piazze d’Italia ed infine intorno alle ore 12,00, i motoveicoli effettueranno un giro attraverso il Centro storico cittadino.

Sarà un’occasione per tutti gli appassionati e non solo, di osservare esemplari di assoluto valore storico-collezionistico e di trascorrere una piacevole mattinata all’insegna della passione per i motori e della valorizzazione delle bellezze del territorio .