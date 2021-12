“Bastione transennato e 30 agenti nel centro storico di Cagliari, speriamo di non trovare ragazzini ubriachi”

Il Bastione di Saint Remy transennato dalle 19 alle sei del mattino, trenta agenti della polizia Locale a presidiare tutto il centro storico. Più, ovviamente, gli altri uomini degli altri reparti delle Forze dell’ordine: polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Eccolo, il Capodanno blindato per Covid, il secondo, a Cagliari. A fornire tutti gli aggiornamenti sulla task force imbastita su ordine del prefetto è il comandante della polizia Guido Calzia: “Saremo in giro nelle ore che precedono la mezzanotte e per tutta la notte, presidieremo tutto il centro storico. Eviteremo assembramenti e controlleremo che in nessun ristorante ci siano balli o musica, oltre al rispetto della chiusura di tutte le discoteche”. Particolare attenzione anche alla vendita d’asporto, vietata, di alcolici: “Speriamo di non trovare ragazzini ubriachi, nessun locale potrà smerciare alcol nel centro storico, il consumo è previsto solo all’interno dei locali”.

E, ovviamente, gli uomini della polizia Locale faranno di tutto per far rispettare anche una delle varie ordinanze del sindaco Paolo Truzzu, legata al divieto di sparare botti e petardi.