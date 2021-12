Cagliari, chiesto il rinvio a giudizio per Solinas e l’assessora Satta

Il pm Andrea Vacca ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della giunta regionale Christian Solinas. Accusati, nell’ambito della stessa inchiesta, anche l’assessora agli Affari generali Valeria Satta e Maria Grazia Vivarelli, capo di gabinetto di Solinas.

Per il governatore l’accusa è abuso d’ufficio, mentre la Satta deve rispondere anche di tentata concussione e la Vivarelli di induzione indebita. Tutto ruota attorno agli incarichi di direttore generale della presidenza della giunta e della Protezione civile affidati nel giugno 2019 a Silvia Curto e Antonio Belloi. Secondo il pm i due non avrebbero avuto i titoli necessari per ricoprire l’incarico. La notizia sul quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola.