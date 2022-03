Autotrasportatori in sciopero, anche nel Campidano scatta la protesta: decine di tir incolonnati hanno aderito alla manifestazione contro il rincaro del gasolio.

Si sono dati appuntamento a Sanluri, Villacidro e Nuraminis, una settantina di autotrasportatori si sono incolonnati a bordo dei propri mezzi: da Sanluri, lungo la ss 131, si sono diretti, a passo d’uomo, verso Cagliari; a Nuraminis il luogo di ritrovo è stato in un piazzale lungo la sp 33. Bandiere e striscioni in mano hanno urlato “gli eroi della pandemia rovinati dal caro gasolio”.