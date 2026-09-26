Schianto mortale questa sera sulla provinciale 60, nel territorio di Villacidro: un uomo è morto dopo che un’auto ha travolto il trattore che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo stava immettendosi sulla provinciale da una strada laterale quando è avvenuto lo scontro.

L’impatto ha sbalzato il conducente del trattore fuori dall’abitacolo. I soccorritori hanno tentato di prestargli aiuto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ferito anche il conducente dell’auto, trasportato in codice rosso all’ospedale di San Gavino.