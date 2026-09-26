Cagliari e il Poetto piangono una delle figure storiche della città, legata in modo indissolubile ai ricordi più belli e spensierati dei cagliaritani. Si è spento ieri a 81 anni Antonio Steinhous, per tutti il signore del brucomela del parco giochi del Poetto. Oltre 50 anni di divertimento per i più piccoli e non solo, imprenditore e giostraio per passione per tutta la sua vita.

“Ciao Antonio Steinhaus, vero signore del parco giochi del Poetto e del nostro mitico brucomela”, scrive commosso Fabrizio Marcello.

“Eri custode di una bellissima tradizione, arrivavi da una famiglia di giostrai che ha fatto della felicità altrui il proprio mestiere di vita, e credo che non ci sia bambino a Cagliari, e non solo, che non sia salito almeno una volta a fare un giro sulle tue attrazioni.

​Ti ho conosciuto nel 2012, quando i giochi si fermarono per un blocco burocratico: insieme abbiamo portato il problema dritto in Comune a Cagliari, lottando finché quel trenino non è tornato a girare e a portare allegria. Da quel giorno la nostra amicizia è diventata ancora più forte.

​La vita ti ha messo davanti alla prova più dura: la malattia è arrivata a stringerti, lasciando il corpo immobile ma la mente sempre lucidissima, brillante, indomita. Ci siamo visti da poco, e mi hai riconosciuto subito appena hai sentito la mia voce.Ora sei lassù. Mettiti all’opera: costruisci un nuovo Brucomela tra le nuvole e fai divertire gli angeli come solo tu sapevi fare.

​Ci mancherai immensamente, Antonio. Buon viaggio.”