Apparterrebbero a uno dei fratelli Deiana i resti umani ritrovati nelle reti del peschereccio Perla Nera di Golfo Aranci lo scorso maggio.

Il Dna confermerebbe che si tratta del fratello maggiore, Giuseppe. Furono ritrovati anche alcuni indumenti, fra cui un giubbotto rosso che invece apparterrebbe a Lorenzo.

Un dramma che va avanti dal quel maledetto 19 aprile 2025, quando i due fratelli uscirono per una battuta di pesca senza fare più ritorno.

La famiglia è assistita dall’avvocato Pietro Cherchi e in questi lunghissimi mesi di dolore e attesa hanno sempre chiesto rispetto e collaborazione massima ai fini delle indagini.