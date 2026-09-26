Nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio svolto nella fascia oraria serale e notturna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, insieme ai colleghi delle Stazioni di Cagliari Stampace, Villanova, San Bartolomeo e Capoterra, hanno condotto un’ampia operazione di monitoraggio delle principali aree della città.

Nel corso delle attività i militari hanno rassegnato all’A.G. le posizioni di un:

– 29enne che, risultato positivo al controllo con etilometro, ha aggredito fisicamente i Carabinieri;

– 54enne che, sottoposto alla detenzione domiciliare, è risultato assente al momento del controllo presso la propria abitazione;

– 34enne che, fermato in viale Elmas alla guida di un’auto risultata oggetto di appropriazione indebita ha anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti;

– 25enne sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico oltre i limiti di legge;

– 56enne che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici mentre si trovava alla guida della propria vettura;

– 27enne trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata.

Inoltre, a seguito di mirate verifiche nella “zona rossa”, sono stati comminati 4 ordini di allontanamento e una 20enne è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacenti poiché trovata in possesso di hashish.