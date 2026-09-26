Una vacanza organizzata per godere della bellezza della natura e di un po’ di relax è finita in tragedia per Valentina Stragliotto, 27enne di Bassano del Grappa ma da tempo residente nel Regno Unito. Una ragazza piena di risorse Valentina, validissima consulente marketing per la gestione aziendale. Aveva deciso di andare in Sri Lanka con un’amica e- come riporta il Daily Mirror- le due ragazze erano arrivate alla cascata di Ravana, a Ella. Improvvisamente però Valentina ha perso l’equilibrio, forse a causa di un sasso, ed è precipitata per circa 30 metri. Inutile la corsa all’ospedale di Demodara è troppo gravi i traumi riportati, la 27enne è morta poco dopo il suo arrivo.

Una morte tremenda per una giovane piena di vita e con tanti obiettivi e sogni ancora da realizzare.