Samassi, tentato furto in una casa in pieno giorno, due incappucciati si introducono in una abitazione per svaligiarla ma trovano al suo interno una persona anziana: sono scappati via a mani vuote. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

È accaduto questa mattina nella centralissima via Vittorio Veneto. Dalle prime informazioni emerse nella casa presa di mira dai ladri c’era una donna che ha sorpreso i due malviventi con il volto ben coperto e sono fuggiti via senza rubare niente.

Il fatto ha destato molto clamore nel piccolo e tranquillo paese del Medio Campidano: un colpo in pieno giorno ha allarmato i residenti che ora hanno paura che possa non trattarsi di un caso isolato.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per identificare gli autori del reato.