ci ha lasciati la nostra amata moglie, mamma, suocera e nonna
Elena Matteu in Altea
Ne danno il triste annuncio il marito Franco, i figli Milva con Riccardo, Antonello con Emanuela, le amate nipoti Giada e Valentina.
I funerali avranno luogo Lunedì 28 Settembre alle ore 16.00
nella Parrocchia Madonna della Strada, in Cagliari.
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