“Assurdi lavori del Corso: tagliano di nuovo la strada per collegare i negozi ai servizi”

Hanno rifatto le strade del centro storico ed i lavori sono stati appena collaudati ma ritornano escavatori, picconi e operai e camion per tagliare il nuovo sedile stradale. Motivo : collegare negozi e abilitazioni ai sottoservizi. Ma non potevano farlo fare prima, obbligando proprietari e utenti a farlo in corso d’opera? Quanto sta accadendo é a mio parere da terzo mondo. Ho fatto il Sindaco 50 anni fa nel mio Comune di nascita e quando abbiamo rifatto le strade del Paese, l’ufficio tecnico comunale ha previsto gli allacci di tutti i servizi sia alle vecchie utenze sia per le aree edicabili, convocando tutti gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni. Perché non sarebbe stato possibile 50 anni dopo a Cagliari ? Domanda da porre a chi ha redatto e approvato i progetti. Intanto le strade appena fatte a nuovo, sono di nuovo tappezzate.

Marcello Roberto Marchi