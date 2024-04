Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Assemini – Incendio a poca distanza dalle case in zona Carmine: fumo denso e fuliggine in tutta la zona. È in corso un rogo nelle campagne adiacenti al centro abitato, il fumo è ben visibile in tutto il quartiere, i residenti sentono anche lo scoppiettio di quanto sta andando a fuoco. “L’aria è irrespirabile” descrive un residente che, dentro casa ha trovato anche la fuliggine. Già allertati i mezzi di pronto intervento.