Cagliari a Genova anche senza Dossena: pesano le assenze ma la salvezza è sempre più vicina. Oltre a Luvumbo e Pavoletti mancherà anche il difensore contuso al ginocchio in allenamento, ma intanto l’Udinese pareggia a Bologna e il Cagliari ha già tre punti di vantaggio sulla terzultima, e può guardare con fiducia alle ultime cinque partite da giocare. La prima domani a Marassi col Genoa di Gilardino che è già salvo, ma che difficilmente regalerà punti e che vorrà festeggiare davanti ai suoi tifosi. In attacco ballottaggio tra Oristanio e Lapadula con Shomurudov quasi certamente titolare, in difesa potrebbe toccare a Wieteska. Cagliari a pochi punti dalla salvezza dunque, si gioca lunedì alle 20,45 e alle 23 diretta con i tifosi rossoblù per i commenti del dopo gara su Radio Casteddu, con le pagelle di Spillonco.