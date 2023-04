Anche Pula celebra la festa del popolo sardo: rappresentazioni teatrali, balli e canti a tema

La popolazione inferocita che decise di allontanare dalla città il viceré Balbiano e tutti i Piemontesi, che nel lontano 1794 furono imbarcati con la forza e rispediti nella loro regione, segna la vicenda che caratterizza Sa Die de sa Sardigna.

Nel centro che si affaccia sul mare, l’appuntamento è per domani alle ore 20, in Piazza del Popolo, con la rappresentazione teatrale itinerante “A Foras” – rievocazione storica della cacciata dei piemontesi del 1794 – organizzato dal gruppo teatrale amatoriale di Pula S’Arrolliu con la Proloco Pula e il patrocinio del Comune di Pula.

Lo spettacolo proseguirà poi in Via Nora fino all’Ex Pretura Regia per poi concludere davanti a Villa Santa Maria.