Allerta rossa, scuole e uffici chiusi, strade sbarrate per la sicurezza degli automobilisti ma in tanti lavorano anche oggi.

“È una vergogna che noi, che facciamo i corrieri e stiamo in strada tutto il giorno, con il pericolo emesso, siamo costretti a lavorare anche oggi” spiega un lavoratore che chiede di rimanere anonimo.

“Non c’è nessuno che tuteli questo settore, nonostante I’allerta rossa e le disposizioni della protezione civile, nessuno ha pensato a noi che lavoriamo sotto la pioggia e con il vento, con tutti i pericoli che possono esserci in una situazione cosi”.

Le opinioni dei lettori di Casteddu Online: “Bisognerebbe obbligare anche i datori di lavoro a chiudere”, “io ho chiuso la gelateria a Cagliari, le colleghe avrebbero dovuto rischiare la vita viaggiando da Sarroch per fare 2€ di incasso? Non scherziamo!

Bisogna tutelare la vita di tutti.

A certe persone manca il buon senso, altrochè”, “tutti dovevano restare a casa, manutentori commessi, corrieri e altro”.

“Se proprio dovevano chiudere, avrei chiuso tutto, non solo banche, scuole e uffici, di certo nessuno sarebbe rimasto senza niente per un solo giorno di chiusura”.

Insomma, allerta rossa ma non per tutti e intanto si spera che niente di grave possa accadere.