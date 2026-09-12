Circa 10mila euro in contanti e numerosi gioielli sono stati sottratti a un’anziana di Quartu Sant’Elena nel cagliaritano con la tecnica del “finto carabiniere”. La polizia ha arrestato una 42enne, ritenuta coinvolta nell’estorsione, e ha recuperato l’intero bottino, già restituito alla vittima.

Il raggiro è scattato con una telefonata. Un uomo, fingendosi carabiniere, ha raccontato alla donna che la sua auto era stata utilizzata per una grave rapina a Cagliari da quattro persone. I presunti rapinatori, secondo la falsa ricostruzione, avrebbero usato una targa clonata identica a quella della vittima, esponendola così a conseguenze giudiziarie.

Sotto pressione e convinta di dover collaborare con le autorità, l’anziana ha seguito le indicazioni del falso militare. Poco dopo, nella sua abitazione, si è presentato un uomo che si è spacciato per un “incaricato del Tribunale”, al quale la donna ha consegnato il denaro e i preziosi.

Scattato l’allarme, gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Cagliari hanno ricostruito gli spostamenti dei presunti responsabili, concentrando le ricerche su una struttura ricettiva nel centro del capoluogo, ritenuta una possibile base logistica.

Gli agenti hanno individuato la 42enne nei pressi della struttura e l’hanno fermata. Durante la perquisizione della donna e della camera nella sua disponibilità sono stati trovati i circa 10mila euro e tutti i gioielli sottratti poche ore prima all’anziana.

La 42enne è stata arrestata e accompagnata nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine prosegue per identificare gli altri presunti complici.

sap