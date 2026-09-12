L’ha soffocata con un cuscino e poi ha chiamato il figlio: “Vieni, mamma non c’è più”. C’è una lunga malattia e tanta solitudine dietro l’omicidio di Monserrato dove un uomo di 81 anni, Giovanni Secci, ha ucciso la moglie Mariolina Seguri, anche lei 81enne, nella loro abitazione di via Boezio.

La donna, malata da tempo, sarebbe stata soffocata con un cuscino dal marito al termine di un litigio o, secondo una prima ipotesi, in un momento di esasperazione legato alle sue condizioni di salute. Saranno gli accertamenti dei carabinieri e le indagini coordinate dalla Procura a chiarire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione.

Dopo aver ucciso la moglie, l’81enne ha chiamato il figlio e successivamente i carabinieri, ai quali ha raccontato di aver ammazzato la donna. I militari, intervenuti nell’abitazione, hanno trovato la vittima ormai priva di vita.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma. Il pubblico ministero Enrico Lussu dovrà ora ricostruire la dinamica dell’omicidio e le ragioni che hanno portato l’81enne a uccidere la moglie. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, che ha espresso dolore e cordoglio anche da parte della cittadinanza.