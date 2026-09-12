La segnalazione è partita da una cittadina che già dalla mattinata aveva notato il piccolo felino bloccato sul davanzale di una finestra al quinto piano, visibilmente affaticato, che miagolava continuamente.

Il fatto è accaduto giovedì scorso, ad Alba, in provincia di Cuneo ed ha sensibilmente colpito la comunità del centro piemontese.

L’intervento delle guardie zoofile del Nucleo operativo dell’Ente tutela animali ambiente ha prontamente constatato la situazione di pericolo, in quanto il gattino rischiava di perdere l’equilibrio e di cadere nel vuoto; è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alba che sono intervenuti con due mezzi, tra cui un’autoscala; l’intervento si è rivelato particolarmente delicato, perchè il gattino, estremamente spaventato, avrebbe potuto precipitare, ma fortunatamente tutto è andato bene.

Il felino è stato salvato, rifocillato, posto in un trasportino ed affidato temporaneamente alle cure di un parente del proprietario dell’appartamento.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il gattino lasciato solo in un balcone avrebbe raggiunto il davanzale della finestra per poi non riuscire più a tornare indietro e sarebbe rimasto lì per ore, miagolando disperato.

Il proprietario dell’appartamento, contattato telefonicamente, ha dichiarato di essere partito fuori dalla regione lasciando però il povero micio da solo in un balcone.

Questo fatto, decisamente increscioso, costituisce uno dei tanti casi di abbandono degli animali domestici in condizioni limite e che spesso, in situazioni simili, hanno portato a grandi sofferenze se non addirittura alla morte.