È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari un ventenne rimasto ferito in un incidente stradale con la sua auto avvenuto nella notte a Sestu, nel cagliaritano.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso poco dopo l’una. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono apparse subito critiche e il ragazzo è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.