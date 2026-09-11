Monserrato, uccisa dal marito all’interno della casa coniugale: tragedia familiare in città, “ci stringiamo al dolore dei familiari”. Avevano entrambi 81 anni, Mariolina Seguri, con gravi problemi di salute, è stata soffocata nel primo pomeriggio da Giovanni Secci. “È un dramma familiare – spiega il sindaco Tomaso Locci che si è recato in via Boezio assieme al vicesindaco Saverio De Roma e al presidente del consiglio Ignazio Tidu – un dramma che ha sconvolto tutta la comunità. Non erano seguiti dai servizi sociali, è stata una tragedia”.

È stato Secci ad allertare le forze dell’ordine, sono giunti sul posto i carabinieri di Monserrato, di Quartu Sant’Elena e di Cagliari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

“Un anno da dimenticare per la città” dell’hinterland cagliaritano: il 23 aprile in piazza Settimo Severo, nel cortile di un condominio un giovane muratore 23enne di Villacidro, Leonardo Mocci, è stato raggiunto da un unico colpo di pistola al petto che si è rivelato fatale. Un mese fa, in via Don Bosco, si è consumata la tragedia della 17enne Denise, rinvenuta morta sotto il ponte della metropolitana e, una settimana fa, la città ha dovuto salutare un altro giovane, Filippo Corongiu, 18 anni, vittima di un incidente stradale. “Siamo molto addolorati per quanto successo, ci stringiamo ai familiari della vittima”.