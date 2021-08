Alla guida ubriaco a Villasimius, denunciato turista romano

Stanotte alle 5:50 a Villasimius, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato ad un posto di controllo un 24enne romano ivi residente, libero professionista e incensurato, in vacanza presso la nota località balneare. Questi si trovava alla guida del proprio veicolo Mercedes classe A e, avendo dato l’impressione ai militari di essere sotto l’effetto di una significativa bevuta, è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, risultando essere positivo con un tasso pari a 1,93 g/l alla prima prova e 2,24 alla seconda (oltre quattro volte il limite massimo consentito). Gli è stata pertanto ritirata la patente di guida per la successiva trasmissione alla Prefettura di Cagliari e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Trattandosi di una violazione anche penale, il giovane verrà deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica.