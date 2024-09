Alghero in festa per i 100 anni di Antonio Monti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Brindisi ieri per un nuovo cittadino algherese che ha compiuto il secolo di vita. Antonio Monti ha celebrato ieri i suoi cent’anni circondato dalla sua numerosa famiglia e ha ricevuto la visita del Sindaco Raimondo Cacciotto che ha voluto porgere gli auguri a nome dell’Amministrazione comunale per il traguardo raggiunto, omaggiandolo di una pergamena. Antonio è nato l’8 settembre del 1924, è sposato con Titina e ha festeggiato insieme ai suoi cinque figli, nove nipoti, tre pronipoti. Monti è un volto conosciuto nel mondo della scuola algherese, avendo svolto per tantissimi anni il ruolo di segretario nell’Istituto di Via Tarragona.