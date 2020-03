Alghero, apparati radio portatili donati all’Azienda Ospedaliera Universitaria

Nella Giornata di ieri l’Associazione European Radioamateurs Association, Sezione Provinciale di Sassari, con sede in Alghero, ha consegnato nelle mani del Sindaco Mario Conoci dieci apparati radio portatili in donazione che consentiranno all’ azienda ospedaliera Universitaria di Sassari e al suo personale di comunicare tra loro limitando qualsiasi forma di contatto, riducendo così i pericolo di contagio Covid-19.

L’ Amministrazione Comunale si è resa subito disponibile per la consegna che è stata effettuata tramite il Corpo dei Barracelli del Comune di Alghero, presso la struttura Palazzo Clemente, direttamente nelle mani dell’ Ing.re Christian Mura del Servizio lngegneria Clinica.

“Questa battaglia la vinceremo, siete il nostro orgoglio – ha detto il Segretario dell’ Associazione Pier Davide Secchi – mandando un grande abbraccio agli operatori sanitari”. La donazione è stata particolarmente apprezzata e motivo di un ringraziamento di cuore da da parte di tutta la comunità.