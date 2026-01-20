Alberi crollati, strade allagate, linee elettriche e telefoniche ko: ecco i danni causati dal ciclone durante la notte. A Cagliari un grosso albero è caduto in via dei Conversi, per una questione di pochissimi istanti non ha preso in pieno un automobilista perché “uscito in ritardo”.

A Burcei squadre al lavoro per liberare la strada come a Samassi. “L’associazione di protezione civile Vab Sinnai Sarda Ambiente, che ringrazio pubblicamente per il grande lavoro che sta svolgendo nelle ultime ore, è dovuta intervenire per liberare la strada SS 125 da un albero caduto a causa del maltempo in direzione Burcei.

Si raccomanda la massima prudenza” spiega il sindaco Simone Monni.

“Nel corso della notte appena conclusa le principali criticità segnalate riguardano: la caduta di un ramo nella circonvallazione via Roma-via Cagliari (prontamente rimosso dai Barracelli Comune di Samassi attivi H24 sul territorio); diverse strade del centro abitato al buio (via Satta, via Montelatici, via Santa Margherita, via Municipio, via Cavour, via Torino, Piazza Italia) per le quali il COC comunale ha aperto le segnalazioni a EDISON e ENEL SOLE per la riattivazione dell’illuminazione pubblica” è la comunicazione del Comune di Samassi.

“Considerato che, rispetto alla giornata di ieri, il vento è rinforzato, invitiamo la popolazione a prestare attenzione e a rispettare le prescrizioni adottate, evitando gli spostamenti non necessari e di sostare con i mezzi in prossimità di alberi.

La situazione è costantemente monitorata e sottocontrollo, ma si segue l’evoluzione delle condizioni meteo nella giornata odierna, in attesa delle comunicazioni ufficiali della Direzione Generale Protezione Civile – Regione Autonoma della Sardegna”.

A Capoterra il mare ha invaso parcheggi e un ristorante vino a Maddalena spiaggia, il maltempo durerà ancora tutta la giornata di oggi.