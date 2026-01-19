Tragico incidente oggi sulla 129 fra Orotelli e la località S’Iffurcau. Una Renault e una Volkswagen- per motivi ancora da accertare- si sono scontrate. L’impatto, molto violento, è costato la vita ad Ottavio Canu, 78enne di Bosa. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale di Nuoro ma è deceduto poco dopo.

Ferite altre 3 persone, estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Una persona è ricoverata in rianimazione, altre sue in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.