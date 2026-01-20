Il sindaco Sandro Porcu aggiorna costantemente l’evolversi della situazione, da ieri il livello dell’acqua è cresciuto sino ad arrivare quasi alla base del ponte interdetto al traffico per rischio crollo.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione di allerta nel territorio comunale, prestando particolare attenzione ai livelli idrometrici dei fiumi. La situazione al momento è sotto controllo ma sotto stretta osservazione. Tutti i fiumi sono costantemente monitorati”.

Per oggi è “previsto un peggioramento delle condizioni meteo con abbondanti piogge, forti venti e mareggiate.

Chiediamo a tutti di prestare la massima attenzione, uscite di casa solo se strettamente necessario. La sicurezza prima di ogni cosa”.