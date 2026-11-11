Mi chiamo Daniela e sono una volontaria di Amici del Branco ODV, un’associazione di Quartu Sant’Elena che si prende cura di animali disabili, anziani e con bisogni speciali.

Vi scrivo per segnalarvi la nostra iniziativa solidale “Scatola di Natale”, organizzata per coinvolgere cittadini, famiglie e bambini in un piccolo gesto di solidarietà verso gli animali più fragili.

Dal 6 al 24 dicembre saremo presenti al Centro Commerciale Le Vele di Quartu Sant’Elena, dove sarà possibile consegnare le scatole natalizie destinate agli animali del nostro rifugio.