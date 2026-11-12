Da venerdì 13 a lunedì 16 novembre, il Teatro Massimo di Cagliari ospita la quarta edizione della Carovana Sonora, il progetto di Jazzin’ Family, realizzato in collaborazione con il Tavolo Permanente Musica 0-6, dedicato alla comunità delle famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni, ai genitori in attesa e a tutti i professionisti che si occupano di questa delicata e fondamentale fase della crescita. Quattro giornate ricche di esperienze e occasioni di confronto, con un programma che intreccia una giornata di studi, dieci laboratori educativo-musicali, una performance partecipata e uno spettacolo teatrale pensato per i piccolissimi, a cura della compagnia bolognese La Baracca – Testoni Ragazzi.

Un percorso che quest’anno apre una nuova e importante prospettiva: dopo aver dedicato un biennio all’esplorazione del significato e delle molteplici sfumature della parola Pace, con il contributo di esperte come Aide Esu ed Erika Degortes, la Carovana Sonora avvia una nuova ricerca intorno al tema dell’Educazione affettiva. Una mappa ancora tutta da tracciare, per esplorare il valore delle emozioni, delle relazioni e dei legami nella crescita dei più piccoli, riconoscendo nella musica e nelle esperienze condivise strumenti preziosi di ascolto, conoscenza e relazione.

I quattro giorni della Carovana si apriranno venerdì 13 novembre (dalle ore 9 alle 19) con la giornata di studi dell’Opificio Musicale Integrato, frutto del prezioso lavoro sviluppato in questi anni dal Tavolo Permanente Musica 0-6 sul territorio. Un’occasione di confronto e condivisione per mettere in relazione esperienze, percorsi e risultati maturati attraverso il dialogo con professionisti del settore 0-6, referenti di nidi e scuole dell’infanzia, studenti universitari e del Conservatorio di Musica di Cagliari, accademici e rappresentanti delle istituzioni. Per la prima volta parteciperà anche un gruppo di neogenitori dell’Associazione Mamas, che porterà all’interno dell’Opificio un contributo di approfondimento e riflessione sul tema, a partire dalla propria esperienza e dal ruolo delle famiglie.

“Musica Zerosei. Come possiamo abitare il mondo musica, avendo cura delle prime relazioni della vita?” È il titolo scelto per la giornata, concepita come una piattaforma di ricerca, ascolto e confronto, nella quale si alterneranno gli ospiti chiamati a contribuire alla costruzione del programma di quest’anno. Un percorso che punta a consolidare i legami nati nelle precedenti edizioni e a gettare le basi per nuove modalità di collaborazione e progettualità condivisa, all’interno della grande comunità cittadina dello zerosei.

A moderare l’Opificio Musicale Integrato saranno Arnolfo Borsacchi e Francesca Romana Motzo, membri del Tavolo Permanente Musica 0-6. Insieme agli altri componenti del gruppo, anche quest’anno daranno vita a un’attività sonoro-musicale site specific, pensata per tradurre in un’esperienza concreta la consapevolezza del valore delle relazioni umane. A guidare l’approfondimento sul tema saranno due esperti: il professor Anton Maria Chiossone, psicomotricista, terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) e presidente nazionale di ANUPI Educazione, e la dottoressa Gisella Congia, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in psicologia perinatale e genitorialità 0-3.

Tra gli ospiti speciali, Stefania Coccoda, tutor coordinatrice di tirocinio in Scienze della Formazione Primaria, ed Elisabetta Piras, docente di Pedagogia Musicale per la Didattica della Musica al Conservatorio di Musica di Cagliari. Entrambe rappresentano un importante collegamento con il mondo della formazione dei futuri professionisti dell’educazione e contribuiranno alla riflessione attraverso la condivisione di alcuni contributi scritti, testimoniando il legame profondo tra il tema della pace e quello dell’educazione affettiva fin dai primi anni di vita.

IL CALENDARIO

La programmazione entra nel vivo sabato 14 novembre, con un’intera giornata di laboratori e percorsi musicali dedicati alle famiglie e ai bambini, negli spazi delle sale M3 e M9 del Teatro Massimo di Cagliari. Si comincia con “Cerchiamo – Armonie di comunità”, un incontro di musica condivisa, nutriente e coinvolgente, da vivere e giocare insieme, senza limiti d’età, condotto da Francesca Venturoli e rivolto alle famiglie con bambini da 1 a 6 anni. In contemporanea, spazio ai più piccoli con i laboratori per neonatini, articolati in due fasce, da 0 a 6 mesi e da 6 a 12 mesi, a cura di Francesca Romana Motzo, con “Costell’Azione Corporea. Mappa sonora vitale”.

Alle 11.30 l’attenzione si sposta sulle famiglie in attesa con Graziella Puzzo e il suo “Suoni dell’Attesa: il primo legame”, un’esperienza di musicoterapia integrata e Metodo Tomatis dedicata alla gravidanza. Il pomeriggio prosegue con due nuovi appuntamenti: “Scatole musicali. Suoni, giochi e canti da scoprire”, a cura di Enrico Scanu ed Emmanuela Zanchetta, per i bambini dai 3 ai 5 anni, e “Il mondo in una ninnananna»” condotto da Ricardo Andres Martinez Rico e rivolto alla fascia 0-2 anni.

Domenica 15 novembre si apre con “Papà movimentati. Laboratorio sensoriale e motorio per bimbe, bimbi e i loro papà”, a cura di Gabriele Greggio, proposto in due percorsi distinti per le fasce d’età 0-24 mesi e 2-4 anni. Si continua con “Pagine come onde – I libri musicali per l’infanzia: sentieri di scoperta tra testo, immagini e musica”, a cura di Anna Cattoretti e Paola Conte, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni. A chiudere la mattinata sarà nuovamente “Il mondo in una ninnananna” di Ricardo Andres Martinez Rico, per la fascia 0-2 anni. La sezione dedicata alle arti musicali della Carovana Sonora 2026 si concluderà con una performance partecipata dei componenti del Tavolo Permanente Musica 0-6, dal titolo “Il Mosaico della Carovana. Frammenti di musica dal mondo”, pensata per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Un’esperienza collettiva che riunisce voci, suoni e suggestioni provenienti da diverse tradizioni musicali.

A suggellare questa edizione sarà, lunedì 16 novembre, al Jazzino, alle ore 16.30, l’appuntamento con la compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi, prestigiosa realtà artistico-culturale di Bologna che porta in Sardegna la propria pluridecennale esperienza nel teatro per la primissima infanzia. In scena “Viaggio di una nuvola”, di Roberto Frabetti, con Bruno Frabetti e Sara Lanzi, uno spettacolo teatrale pensato per le famiglie con bambini da 1 a 4 anni.

Info

Il programma completo è consultabile in Rete sul sito e sui canali social di Sardegna Concerti e Teatro Massimo.

Per le Arti Musicali, biglietti 10 euro (5 euro +5 euro) per intero nucleo familiare a laboratorio, acquistabili on line su Sardinia Ticket.

La partecipazione alla performance partecipata Il Mosaico della Carovana. Frammenti di musica dal mondo. è gratuita e prenotabile on line su Sardinia Ticket (€0,00+€0,00)

La partecipazione all’Opificio Musicale Integrato è gratuita previa prenotazione via compilazione form dedicato

Lo spettacolo teatrale Viaggio di una Nuvola è gratuita previa prenotazione via mail a [email protected]fino ad esaurimento posti.

https://www.jazzinsardegna.com

https://teatromassimocagliari.it/

https://tavolopermanentemusica06.it