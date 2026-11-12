Il Comune di Sant’Antioco, in collaborazione con la Guardia Costiera, aderisce al progetto Vox Maris, un’iniziativa dedicata al recupero e al corretto riciclo delle reti da pesca giunte a fine vita, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dei rifiuti marini e promuovere un modello di economia circolare.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento diretto dei pescatori, attraverso una serie di attività che, inizialmente, comprende l’identificazione delle reti dismesse e la loro preparazione mediante la rimozione di galleggianti, piombi e altri componenti. Successivamente, il 2 dicembre, i proprietari delle reti da dismettere dovranno recarsi nel punto di raccolta, situato accanto alla sede della Capitaneria di porto – porto commerciale di Sant’Antioco, per il confezionamento e la successiva identificazione del materiale polimerico, così da consentirne il corretto conferimento e avvio al riciclo.

«Si tratta di un progetto importante che riconosce nella comunità dei pescatori un interlocutore fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente marino – commenta il Sindaco del Comune di Sant’Antioco Ignazio Locci – le reti da pesca, una volta terminato il loro ciclo di utilizzo, possono infatti rappresentare un problema ambientale se non correttamente gestite. Recuperarle e avviarle a un percorso di riciclo significa contribuire concretamente alla riduzione dei rifiuti in mare e alla tutela del nostro patrimonio naturale. Per questo motivo, rivolgiamo un invito a tutti i pescatori della marineria di Sant’Antioco a partecipare attivamente all’iniziativa».

La partecipazione sarà inoltre un’occasione per raccogliere testimonianze dirette degli operatori del settore, che potranno contribuire alla realizzazione di un documentario dedicato al progetto e al rapporto tra pesca, mare e sostenibilità. Il mare è l’ambiente di lavoro, ma è anche un patrimonio comune da preservare.

A questo link è possibile reperire ulteriori informazioni. https://voxmaris.org/guida/