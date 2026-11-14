L’Evento è organizzato dalla Pro Loco di Nureci, in collaborazione con l’Associazione Marotto Sound e prevede l’esposizione di auto d’epoca, tuning ed esibizioni sportive.

Il bellissimo borgo dell’Alta Marmilla, ospiterà la terza edizione del “Motor Day”, che proporrà un interessante connubio tra la passione per i motori e le tradizionali bellezze del centro storico, caratterizzato dai meravigliosi “Murales” e dalle case in pietra dotate di imponenti portali in legno con architravi scolpiti.

Il programma prevede, a partire dalle ore 9.00, l’accoglienza dei partecipanti da parte dell’organizzazione ed a seguire l’apertura dell’esposizione al pubblico degli autoveicoli, lungo la Via Ungheria.

Alle ore 10.30 si terrà la benedizione da parte del Parroco del paese, don Pierangelo, cui seguirà l’aperetivo di benvenuto per tutti i partecipanti, mentre, dalle ore 11.00, per tutti gli appassionati si svolgeranno le prove di Audio, SPL e scarico, cui seguiranno, alle ore 12.00, le esibizioni sportive con Michele Pilia e il “Drift Show” con Raffaele Marotto.

Il pranzo conviviale, a cura della Pro Loco, farà da preludio alle premiazioni ed ai ringraziamenti.

L’evento sarà presentato da Mirko Piras.

Il pubblico che interverrà alla manifestazione avrà la possibilità di ammirare esemplari di assoluto valore storico-collezionistico, di assistere alle interessantissime esibizioni sportive e, allo stesso tempo, potrà osservare da vicino le stupende “Fontane artistiche”, opere d’arredo urbano realizzate dagli artisti Tonino Loi e Piergiorgio Gometze ed i famosissimi “Murales”, realizzati dall’artista Angelo Pilloni.

Durante tutto lo svolgimento della manifestazione, sarà a disposizione del pubblico un punto ristoro allestito dalla Pro Loco.

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto all’ospedale Microcitemico di Cagliari, a sostegno del progetto “Un sorriso per la vita”.

Un evento che promette divertimento ed emozioni, assolutamente da non perdere.