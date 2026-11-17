Diecimila tovagliette informative nei ristoranti e nelle pizzerie di Cagliari e del Sulcis Iglesiente per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e diffondere i contatti dei servizi di aiuto. È la campagna lanciata dai Centri Antiviolenza “Donne al Traguardo” in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa punta a portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità, trasformando un momento di convivialità in un’occasione di riflessione. Sulle tovagliette, che saranno distribuite gratuitamente nei locali aderenti, comparirà lo slogan “Il rispetto deve sedersi a tavola ogni giorno”, accompagnato dai numeri utili per chiedere aiuto: il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, e i recapiti dei centri dell’associazione, attivi 24 ore su 24: 0702080137 per Cagliari, 800984434 per Carbonia e 800821663 per Iglesias.

L’obiettivo è ribadire che la violenza contro le donne non è una questione privata, confinata tra le mura domestiche, ma una responsabilità collettiva che coinvolge l’intera comunità. Un messaggio che, tra una portata e l’altra, può favorire il confronto, accrescere la consapevolezza e offrire a chi si trova in difficoltà un riferimento concreto a cui rivolgersi.

La campagna si inserisce nell’attività che “Donne al Traguardo” porta avanti da oltre 25 anni sul territorio attraverso i due Centri Antiviolenza, le due Case Rifugio a indirizzo segreto e i servizi di accoglienza e sostegno rivolti alle donne e ai loro figli.

I ristoranti, le pizzerie e gli altri locali interessati ad aderire all’iniziativa e a ricevere gratuitamente le tovagliette possono contattare direttamente l’associazione attraverso i recapiti dei Centri Antiviolenza.