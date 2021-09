Al primo giorno di scuola in Piazza del Carmine per la Primaria “Satta” anche il Sindaco Paolo Truzzu

Alla piccola cerimonia di benvenuto, hanno partecipato anche il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, l’Assessora alla Pubblica Istruzione, Rita Dedola e il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco.

Non casuale la scelta della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Satta-Spano- De Amicis”, Limbania Rombi, di far svolgere il momento di accoglienza nella Piazza del Carmine, perché l’intenzione della scuola è quella di poter sfruttare lo spazio pubblico per svolgere una parte delle lezioni, a contatto con la natura e con la città.

Scelta condivisa dal primo cittadino che ha assicurato: “stiamo già lavorando perché possiate fare lezione anche all’aperto in questa piazza”.

Guidati dall’insegnante di percussioni, Gabriella Muscas, i ragazzi della Manno hanno rallegrato a suon di musica il primo giorno di scuola dei piccoli alunni, prima che la stessa docente coinvolgesse anche loro in una prova ritmica utilizzando mani e piedi. L’esibizione di due ex alunni, con violino e batteria, ha chiuso la piccola cerimonia che ha dato una nuova connotazione e una nuova modalità di utilizzo ad una Piazza, spesso trascurata, che vuole riscoprire un nuovo ruolo in città.