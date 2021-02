“Al più presto gli spettacoli all’Anfiteatro di Cagliari: pronti a partire, musica come all’Arena di Verona”

“È ridicolo che a Cagliari si parli di non realizzare spettacoli dentro l’Anfiteatro romano che, al pari di quello di Taormina, dell’Arena di Verona, e altri al mondo, vivono di turismo e di spettacoli”.

È l’idea e anche l’obiettivo da raggiungere entro il 2022 manifestato dai Consiglieri comunai Loredana Lai e Marcello Polastri del Psd’Az che chiedono al Comune di Cagliari e ai progettisti di accelerare l’iter conservativo del monumento, per poterlo riaprire in modo completo al pubblico, valorizzato, e per le visite guidate e gli spettacoli. “Eventi contenuti sulla falsariga di quelli del Teatro di Nora, rispettosi del bene ma di vitalità culturale e musicale per il capoluogo sardo”.

Per questo motivo, Lai e Polastri, che è presidente della Commissione patrimonio ed entrambe commissari alla cultura, convocheranno presto al Comune di Cagliari i principali attori culturali e per gli spettacoli interessati alla centralità culturale dell’anfiteatro.

Non solo. “Vorremmo che le persone si possano sedere rispettose del sito antico, per assistere a spettacoli sobri che possano portare alla nostra città un vantaggio e introiti benevoli, come avviene ovunque nel mondo” sostengono Polastri e Lai: “da altre parti, per due pietre messe una sull’altra, arrivano comitive di turisti e spettatori rispettosi delle stesse, se messe in bella mostra. E fatte valere come una fortuna”.