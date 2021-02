Solitudine e degrado: una fioriera da spostare per valorizzare l’arredo urbano nel cuore di Cagliari

La solitudine non è solo delle persone, ma anche delle cose. E alla solitudine si accompagna l’abbandono, la dimenticanza, il degrado. Come dire : non ti curar di loro, ma guarda e …passa. Così è per questa fioriera, a pochi metri all’incrocio con Via Carloforte, nel Corso Vittorio Emanuele , addossata al muro del palazzo al civico 280. In totale stato di abbandono da anni,piena di rifiuti, luogo prediletto dai padroni dei cani che hanno piacere di fare i loro bisognini, i cui segni possiamo vedere tutti i giorni, senza che nessuno se ne dia pena. Le fioriere, nel lessico civile e tecnico, appartengono al genere dell ‘arredo urbano, dovrebbero rendere più attraente e vivibile il quartiere, il rione, la Città.Non so che effetto avrà fatto e farà agli amministratori ed ai dirigenti di ieri e di oggi della nostra Città passare in questi pressi, cosa avranno pensato o penseranno di fare per eliminare questa sconcezza.

Sta di fatto,però, che questa fioriera è li da anni, molti, troppi

anni, per tollerare simile stato di abbandono. Vogliamo intervenire e

magari almeno spostarla nello spiazzo antistante la confluenza tra il

Corso e Via Carloforte e tenerla in cura insieme alle altre che sono

in quel sito ? Ne saremo grati e riconoscenti !!!

Marcello Roberto Marchi