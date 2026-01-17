Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri di Cagliari e Capoterra hanno condotto un vasto servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto della microcriminalità. L’attività ha portato all’identificazione di 62 persone e all’arresto di due per gravi reati contro il patrimonio.

Il primo intervento di rilievo è avvenuto nella centralissima via Roma, dove alcuni passanti allarmati avevano segnalato una violenta aggressione in corso. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno bloccato e tratto in arresto un 29enne originario della Guyana Francese, di fatto senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia. L’uomo, poco prima, aveva tentato di sottrarre alcuni effetti personali a un 38enne cittadino marocchino e, di fronte alla reazione della vittima, lo aveva aggredito colpendolo al polso con una bottiglia di vetro rotta e causandogli fortunatamente solo lievi escoriazioni. Ricostruita la dinamica dei fatti, l’aggressore è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta.

Poco distante, in viale La Playa, è scattato il secondo arresto. Un 50enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora e anch’egli già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato dopo aver asportato merce per un valore complessivo di circa 800 euro dall’interno di un ipermercato. L’uomo aveva occultato 24 bottiglie di alcolici e vari prodotti alimentari all’interno di una borsa appositamente schermata per eludere i sistemi antitaccheggio. Bloccato grazie alla segnalazione degli addetti alla sicurezza e alla perquisizione dei militari, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di controllo, i Carabinieri hanno denunciato un 32enne marocchino, residente a San Sperate ma di fatto senza fissa dimora. L’uomo è stato trovato in possesso di un paio di cuffie wireless di ingente valore, verosimilmente provento di furto, e, dagli accertamenti, è risultato aver violato l’ordinanza prefettizia di allontanamento dall’area urbana emessa nel novembre 2025.

I controlli alla circolazione stradale hanno portato alla denuncia di un 50enne residente a Serramanna, il quale, fermato alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, un 24enne cagliaritano è stato sanzionato amministrativamente poiché sorpreso alla guida con patente scaduta. Infine, sul fronte del contrasto agli stupefacenti, un 25enne di Monserrato è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore, essendo stato trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale.