Nella trascorsa serata, i Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno tratto in arresto un 37enne cagliaritano, disoccupato, residente nel centro cittadino e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un ordine di revoca della detenzione domiciliare emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle numerose e puntuali segnalazioni inoltrate dai militari dell’Arma all’Ufficio di Sorveglianza. L’uomo, che stava scontando una pena in regime domiciliare per il reato di maltrattamenti contro familiari, si è reso responsabile di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa, dimostrando una condotta incompatibile con la prosecuzione del beneficio.

Alla luce delle evidenze raccolte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la revoca della misura domiciliare e il ripristino della custodia in carcere. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.