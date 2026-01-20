Abbanoa lascia a secco i residenti di Su Planu, proprio nel giorno in cui l’allerta rossa costringe la gran parte delle persone a restare a casa. Un guasto improvviso, dice la società che gestisce l’acqua in Sardegna, e almeno quattro ore per ripararlo. Amara sorpresa per chi vive nel quartiere, già completamente abbandonato dall’amministrazione di Gigi Concu, il sindaco di Selargius che si è visto solo in campagna elettorale per poi lasciare strade, marciapiedi e parchi totalmente abbandonati.

Niente acqua, dunque: Abbanoa ha comunicato l’interruzione con un sms 51 minuti dopo l’inizio dell’emergenza ma ormai era ovviamente troppo tardi per fare scorta di acqua anche solo per cucinare.