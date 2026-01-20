Capoterra, a Maddalena scattano le evacuazioni: si teme soprattutto per i più fragili. Il sindaco Beniamino Garau: “In questo momento stiamo operando nella zona di Maddalena, dove sono in corso le operazioni di evacuazione delle persone in difficoltà, in particolare persone con disabilità e allettate.

Siamo costantemente presenti sul territorio, continuiamo a monitorare l’evoluzione della situazione e a vigilare sull’incolumità dei nostri concittadini, in stretto coordinamento con tutte le strutture operative”.

Ai residenti delle zone costiere si raccomanda la massima prudenza: “Restate in casa e, ove possibile, nei piani alti.

Evitate qualsiasi spostamento non necessario”.