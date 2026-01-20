Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 9 di oggi nello specchio d’acqua antistante il Molo Dogane al Porto di Cagliari per una imbarcazione che ha rotto gli ormeggi. La causa del cedimento strutturale dei dispositivi di ormeggio è attribuibile alla crescente pressione del moto ondoso sulle banchine causate dalle condizioni meteo attualmente in corso sull’isola. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Nucleo Nautico dal distaccamento portuale dei Vigili del fuoco di Cagliari.

La sezione navale dei vigili del fuoco ha provveduto a vincolare l’imbarcazione e alla messa in sicurezza in banchina in coordinamento con l’autorità portuale. Nessuna persona é rimasta coinvolta.