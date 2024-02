A Sanluri due campi da padel immersi nel verde

Appuntamento alle 12,00 al parco comunale per l’inaugurazione dei nuovi campi da padel, comunali, che vanno a incrementare l’offerta di impianti sportivi presenti al parco: i campi da tennis, da beach volley, calcio a 5 e la palestra all’aperto. Un po’ per tutti i gusti, insomma, un’ampia scelta che consentirà un allenamento all’aria aperta e momenti di socializzazione come la pratica sportiva insegna. “Potenziamo il settore – spiega il sindaco Alberto Urpi – siamo molto attenti anche a quest’aspetto poiché lo sport costituisce un toccasana non solo per il fisico bensì anche per la mente. Rendiamo, quindi, Sanluri una cittadina anche salutare attraverso le discipline che possono essere praticate”.