Monserrato, a cavallo anche chi è in carrozzina

A cavallo anche chi è in carrozzina: nuovo progetto per l’associazione di volontariato “Insieme per un sorriso”, pet therapy per i più fragili che potranno, così, vivere nuove esperienze. La presidente Francesca Vacca: “Il nostro obiettivo è anche quello di creare posti di lavoro”. Instancabili e sempre all’opera i volontari dal gran cuore che, da anni, si prodigano per aiutare chi attraversa momenti di difficoltà. Il 2024 inizia con il botto per loro, nuove iniziative e collaboratori entreranno a far parte della “famiglia” che opera nel volontariato. Sostenuti dal Comune e dai privati, “siamo volontari completamente senza scopo di lucro. Anzi, stiamo mettendo il denaro di tasca nostra il più delle volte”, una precisazione per mettere a tacere le malelingue che, in alcune occasioni, hanno gettato fango sul lavoro fatto con il cuore al solo fine di essere d’aiuto a chi ne ha maggiormente bisogno.

“Il progetto che abbiamo nel cassetto verrà fatto per poter far andare a cavallo anche chi è in carrozzina”. Circa 10 volontari a disposizione di diverse famiglie con bambini, gli aiuti non sono solo i viveri, ma anche abbigliamento, “capi tutti in ottime condizioni. Collaboriamo anche con altre associazioni, diamo in comodato d’uso gratuito anche qualche carrozzina per disabili. Consegnamo panni agli anziani, traverse e in più cerchiamo sempre di dare una parola di conforto e amore per tutti. Ci stanno a cuore i bimbi, soprattutto chi è disabile.

Per il nuovo progetto che stiamo creando, faremo il possibile per essere convenzionato con la legge 162″. Tra non molto, inoltre, anche il direttivo potrà godere di una figura professionale in più: Alessandro Onnis sarà eletto come vicepresidente, “si prodiga molto nel mondo del volontariato, aiuta a distribuire i viveri a domicilio ed è protagonista di numerose iniziative”. Insomma, tutti insieme per solidarietà e supporto verso chi deve lottare più che mai: “Chiunque volesse unirsi a noi come volontario è sempre il benvenuto” spiega Vacca.