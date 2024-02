Dolianova apre ufficialmente il carnevale in Sardegna

Dalle ore 14 tutti in piazza per la grande festa. Ad annunciare l’evento è la Pro Loco locale che, con impegno e dedizione, ha messo in piedi nuovamente la tradizione del paese. Tziccheddu, il fantoccio simbolo del carnevale, sfilerà per le vie, capofila dei carri e gruppi mascherati, per essere infine bruciato. “Per tutti i carri e gruppi iscritti alla sfilata per ringraziare del lavoro e impegno svolto la Pro Loco omaggerà le zeppole” comunica l’associazione. Immancabili i premi per i vincitori, anche se sorrisi e allegria non hanno prezzo: è infatti lo spirito della festa che muove la manifestazione al fine di regalare una giornata spensierata per tutti.