A Quartu le delibere e gli avvisi sono anche in sardo: tradotti centinaia di documenti

Le determine, le delibere e anche gli avvisi e i resoconti delle riunioni, a Quartu, da due giorni sono disponibili anche in sardo. C’è un servizio apposito nel sito del Comune (QUI il link) dove è possibile consultare e anche scaricare i più importanti documenti già tradotti. A realizzarlo l’associazione Sa Bertula Antiga, capofila del progetto Su sardu in Cuartu. Come si può leggere nello stesso sito del Comune, “per sostenere iniziative pubbliche e garantire la salvaguardia e diffusione della lingua sarda sul territorio, l’amministrazione comunale mette a diposizione dei propri cittadini lo sportello di lingua sarda presso la biblioteca delle lingue minoritarie all’ex convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari. Lo sportello offre una serie di servizi tra cui corsi di lingua e traduzione e laboratori. L’ente ha avviato una serie di attività per favorire il rilancio della lingua sarda in città, tra cui il progetto culturale Su sardu in Cuartu – laboratorio linguistico per la città, che prevede una serie di corsi di lingua e varie attività laboratoriali in cui poter discutere e dare un proprio apporto sul tema”.

Non solo: “Lo sportello cura anche la programmazione e l’organizzazione di eventi e convegni volti alla diffusione della lingua, in un’ottica di scambio reciproco di cultura e conoscenze con altre minoranze linguistiche. Nell’ambito delle iniziative di promozione linguistica, lo sportello mira a far conoscere la nostra lingua ai visitatori che frequentano, anche a fini turistici, il territorio, attraverso la realizzazione di brochure tradotte in lingua sarda. Infine, se ne vuole incentivare l’impiego nelle nuove tecnologie, fornendo al contempo ai cittadini gli strumenti utili in ambito digitale”. Delibere, determine e atti ufficiali del Comune inclusi.