A Pirri è caos parcheggi tra soste selvagge e auto abbandonate: “Non si rispetta neanche il passo carrabile”

Caos parcheggi nelle strade della città, sosta selvaggia per molti automobilisti che abbandonano il proprio mezzo in ogni angolo possibile, anche in quelli dove non è consentita la sosta. Il risultato? Proteste da parte dei pedoni, dei residenti e degli altri automobilisti che rimangono letteralmente intrappolati nel tugurio veicolare. Una situazione che va avanti da tempo e che scalda non poco gli animi soprattutto di chi abita nelle trafficatissime vie del centro: ampiamente segnalata, ancora oggi, non cessa di far discutere e, nell’attesa che si compia il miracolo di un parcheggio per tutti e di poter transitare nelle vie senza rischiare di rimanere intrappolati, si moltiplicano le segnalazioni dei tanti scenari che si devono fronteggiare ogni giorno. Via Argiolas è solo l’ultimo esempio: “Siamo stanchi di passare nelle cunette rischiando anche la vita” spiega un residente. Le macchine infatti, parcheggiate ovunque, non consentono il transito dei pedoni che devono “strisciare” tra le auto e il muro rischiando di inciampare nella cunetta oppure giocare con la sorte e invadere la carreggiata con la possibilità di essere travolti dalle auto in corsa. “Io sono caduta nella cunetta per evitare una macchina che, a grande velocità, è sbucata in quella piccola curva vicino a “Mariuccia”. In quel tratto devono togliere i parcheggi” spiega un’altra residente.

“Non tutti hanno la possibilità di parcheggiare dentro, molte case non hanno il cortile. Io parcheggio dentro e il 90% delle volte non posso uscire perché gli altri si parcheggiano male e io sono ostaggio in casa mia: questo è un altro scenario segnalato. “Paghiamo il passo carraio, abbiamo il giardino, ma se non mettiamo l’auto fuori, che regolarmente ci distruggono, non possiamo andare a lavoro perché parcheggiano davanti al cancello”.