L’incidente è avvenuto nella notte, attorno alle 3:30 prima della rotonda per Calangianus, nel comune di Sant’Antonio di Gallura. Un’auto con a bordo 3 ragazzi è uscita fuori strada finendo in un torrente. Sul posto sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco, che hanno già provveduto a mettere in sicurezza la zona. I ragazzi stanno bene e sono stati trasportati al pronto soccorso di Olbia per gli accertamenti di rito. Le forze dell’ ordine hanno aiutato la vigili del fuoco nei rilievi e nella ricostruzione dell’incidente.