“Incredibile quanto siano esperti, bravi e informati, non fatevi prendere alla sprovvista” avverte una residente. Si possono fingere carabinieri, il modus operandi è sempre lo stesso e ampiamente divulgato dalle forze dell’ordine al fine di informare costantemente i cittadini, eppure i truffatori ci provano, sempre, per raggirare la persona intercettata e spillare soldi e averi. Sono molto abili e convincenti, ben informati riguardo le vittime prescelte tanto da indurre al dubbio, concreto, che non sia “quella” truffa ma la realtà. Ed è così che pochi giorni fa sono tornati in azione, i truffatori hanno telefonato e tentato di imbrogliare una donna. Spaventata, ma, per fortuna, non è caduta nella trappola. Ecco allora che scatta l’allerta, l’avviso al fine di mettere in guardia più persone possibili. La persona coinvolta ha immediatamente avvisato i carabinieri del fatto, “accertatevi, si sono presentati nominando un carabiniere”.

In tanti, sinora, sono caduti nella trappola a tal punto da indurre esperti e amministratori a organizzare dei veri e propri corsi per difendersi dalle truffe: manipolatori, abili con le parole e le finzioni, studiano ogni dettaglio per catturare la fiducia del malcapitato. In questi casi è bene prima verificare scrupolosamente la situazione, rivolgendosi alle istituzioni preposte al fine di evitare di perdere i beni in proprio possesso.