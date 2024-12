Ampio parcheggio garantito, ma il volume del traffico del viale potrebbe subire un ulteriore sovraccarico. Il “Fradiavolo” sbarca in Sardegna, prevede 8 aperture, la prima sarà proprio a Cagliari, entro breve, e a due passi dal discount inaugurato pochi giorni fa. A rendere noto l’evento è proprio la direzione del marchio che acchiappa i suoi clienti con pizze speciali e profumate. Impossibile prevedere il risultato finale, bisognerà ancora attendere un pò, i lavori per la struttura proseguono a pieno ritmo, ma, quel che è certo, è che pizze e bevande saranno a disposizione in quell’arteria più che trafficata, già colma di attrattive e punto di passaggio per migliaia di automobilisti che, ogni giorno, si mettono in marcia 24 ore su 24.