Era il 2020 quando la donna fu stroncata da un male improvviso, era un prima linea, assieme ai suoi colleghi, per combattere quel male oscuro che ha cambiato la vita di tutti in poco tempo.

Una cerimonia nell’ospedale della capitale, qualche giorno fa l’inaugurazione di due nuove aule formazione dedicate alla memoria di Giovanbattista Coccia, Maria Antonella Longo e Anna Aurelia Floris.

Annetta era originaria di Desulo, ben voluta da tutti, amata dai colleghi che ancora oggi la ricordano con rimpianto perché volata via troppo presto. “Le sale sono state dedicate alla memoria di due nostri colleghi infermieri, amici che ci hanno lasciato prematuramente Giovanbattista e Anna. Un’altra sala alla memoria della dottoressa Longo, un grande medico che ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti. È stata una giornata emozionante per tutti noi operatori, ritrovarsi insieme per ricordare i tanti colleghi che oggi spiritualmente erano tra noi” ha espresso un collega.